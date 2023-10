A szombathelyi önkormányzat 100 százalékos tulajdonában álló gazdasági társaság első féléves beszámolóját a szeptemberi közgyűlésen a baloldali többség hagyta jóvá. A dokumentumból kiderült: a Szova Nzrt. első féléves eredménye 2 milliárd 343 millió forint árbevétel mellett 53 millió 682 ezer forint üzemi és 59 millió 548 ezer forint adózás előtti nyereség.

Emelték a szolgáltatási díjakat, több a bevétel

A cég azért tehetett szert több bevételre, mert tavaly, illetve az idei év elején számos szolgáltatási díjat megemeltek. Így 67 millió forinttal több forrás folyt be a parkolási díjakból az első félévben, mint 2022 hasonló időszakában. Az autósok, járműhasználók hat hónap alatt összesen 353 millió forintot fizettek be a cég büdzséjébe. Ugyancsak jelentős tétel a hulladékgazdálkodásból származó bevétel: abból összesen 897 millió forintot könyvelhettek el – ez is kiderült a beszámolóból.

Újabb költségek a devizakötvény miatt

A dokumentumban Kovács Cecília vezérigazgató arra is felhívta a figyelmet: a zrt. adózás előtti első féléves eredménye nem tartalmazza a devizakötvény átértékeléséből eredő árfolyamkülönbözet összegét. Mint ahogy arra is: az árfolyamkockázat mellett megjelent a kamatkockázat is a kötvény esetében. A korábbi 1,2 százalékos kamatszint a duplájára emelkedett, ami a jövőben további 65 millió forintos többletköltséget jelenthet a zrt. számára.

Készül a napelempark

Megkezdődött és várhatóan idén befejeződik a TOP-forrásból támogatott 1,5 MegaWatt kapacitású napelempark-beruházás. Az ehhez szükséges önerő biztosítása, a kötvényteher, a dolgozók 13. havi munkabére és a Tófürdő második félévre eső magasabb áramköltsége miatt várhatóan év végéig a Szova igénybe veszi a közgyűlés által korábban jóváhagyott 700 millió forintos tagi kölcsönt – tudtuk meg az anyagból. Dr. Horváth Attila alpolgármester kérdésünkre megerősítette: szeptember végéig egy forintot sem hívott le az önkormányzati tagi kölcsönből a zrt.