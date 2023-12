Már bejelentették a menetrendet

Egy biztos: a Lidl, a Penny Market, a Rossmann és a Diego már bejelentette, hogy egyetlen üzletük sem nyit ki szenteste. Az élelmiszer-üzletláncok közül a Penny és a Lidl valamennyi üzlete zárva lesz az említett napon, hasonlóan a Rossmann drogérialánchoz, nem nyitnak ki a JYSK és a Diego lakberendezési üzletei sem. A megelőző napokban azonban a boltok jellemzően hosszabb nyitvatartással várják majd a vásárlókat. Aki mindenképpen ezekben az üzletekben szeretne körülnézni, korábban kell megtennie.

Akinek nincs ideje előbb vásárolni

Vannak azonban olyan üzletek-üzletláncok, ahol azokra is gondoltak, akiknek csak december 24-én lesz idejük vásárolni: az ünnep előtti órákban is megadják a vásárlóknak azt a lehetőséget, hogy beszerezhessék, ami még hiányzik háztartásukból karácsonyra, illetve gondolnak azokra is, akiknek csak az utolsó pillanatban lesz idejük pár nélkülözhetetlen dolgot megvenni az ünnepekre. A Spar néhány üzlete nyitva marad a karácsonyi ünnepekre való nyugodt, békés odafigyelés érdekében. Bár december 24-én zárva tartja saját üzemeltetésű üzleteinek jelentős részét, az Interspar hipermarketek, valamint egyes bevásárlóközpontokban lévő Spar és City Spar szupermarketek nyitva lesznek december 24-én déli 12 óráig. Aztán ezek is bezárnak, vagyis nem árt erre figyelemmel lenni, és nagyon igyekezni.

Még nincs bejelentés a nyitvatartásról

Szenteste napján nyitva tartó nagyobb élelmiszerboltok tehát: az Aldi összes üzlete, a Tesco üzletei és a Spar nagyobb üzletei. Egyelőre nem jelentett be zárvatartást a legnagyobb hálózatok közül a CBA, a Coop és a Reál.

És vajon mi a helyzet a kisboltokkal?

Vas vármegye településein, városaiban több magánkisbolt is nyitva lesz – legalább néhány órán át – december 24-én.Szombathelyen több boltban is vásárolhatunk december 24-én, köztük a Nárai utcában található lerakatban, illetve a vasútállomáshoz közeli kisbolt is várja a vásárlókat december 24-én: délben azonban bezár.

Vasi városok kínálata

Celldömölkön a Kossuth Lajos utcában lévő kisbolt december 24-én 7-től 15 óráig várja a vásárlókat. Őriszentpéter, Szentgotthárd és Körmend térségében a kisboltok többsége nem lesz nyitva. Vasváron a Tom Market élelmiszerbolt nyitva lesz 24- én, 6 és 14 óra között. Jánosházán a Berzsenyi utcai vegyeskereskedés zárva lesz. A Milla vegyesbolt viszont nyitva lesz, 5-től 16 óráig. Csepregen a pékség vasárnaponként mozgóboltokat üzemeltet. Horváth Tibor kereskedelmi igazgató elmondta, a járatok idén egy nappal előbb, december 23-án, szombaton járják a térség településeit. Szenteste ezek nem mennek. A legközelebbi járatok december 29-én, 30-án indulnak el. Bükön, a város határában lévő üzletsoron az egyik élelmiszerüzlet van nyitva vasárnaponként. December 24-én az év közbeni szokásos rend szerint, 7 és 11 óra között várják a vásárlókat. Vépen a templomhoz közeli kisbolt délig várja a vásárlóit szenteste napján.