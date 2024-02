A kormány megemelte a minimálbér és garantált bérminimum mértékét, ezzel az önkormányzatok is béremeléseket valósíthatnak meg az általuk foglalkoztatottak körében. A béremelések fedezetét a költségvetés biztosítja, így a települések meg is kapták a megemelt forrásokat - mondta lapunknak Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője. Hozzátette: a 2024. évi bérintézkedések többlettámogatása összesen meghaladja az 1,2 milliárd forintot a térségben. Ebből az összegből egyébként több mint 640 millió forintot a minimálbér és a garantált bérminimum miatti többlettámogatás tesz ki, a többi a tanárok és óvónők béremelésre megy el.

Nagy segítség ez a városnak. Vép iparűzésiadó bevétele nem túl magas , a legnagyobb kiadást pedig mindig a bérek jelentik – fogalmazott Kovács Péter polgármester, aki részletezte: a több mint 67 millió forintnyi többlettámogatás még a költségvetés összeállítása közben megérkezett, így időben terveztek vele.

Sárváron mintegy 172 millió forinttal magasabb összeget kell az idén a bérekre fordítania az önkormányzatnak mint tavaly. - Azzal, hogy megkaptuk ezt az összeget, olyan forrásokat tehermentesített a kormány, amelyeket például út-és járdafelújításra, a vízelvezetés korszerűsítésére fordíthatunk - emelte ki Kondora István. Sárvár polgármestere szólt arról is, az intézmények ezekben a napokban számolják át az új bérekkel a költségvetéseiket, jövő hét közepére pedig várhatóan a város 2024. évi költségvetése is elkészül.

Javában zajlik Celldömölk város költségvetésének az összeállítása is. Megtudtuk: az összes állami, feladatalapú finanszírozásra kapott támogatás eléri az 1,4 milliárd forintot a városban. Ebbe tartozik bele a most kapott 170 millió forintos összeg is, amely teljes egészében fedezi a bérkifizetésekből adódó többletkiadásokat.

Országos szinten a kormány 70 milliárd forint többlettámogatást utalt az önkormányzatoknak, akik egyéb kötelező feladataik ellátására további 1050 milliárd forint támogatást kapnak 2024-ben.