Irány a határ! Így is mondhatnánk! Van egy remek ingatlan, közel a határhoz, ami most jó áron az Öné lehet. Gyönyörűen fel van újítva, hatalmas telek jár hozzá, csak annyi dolga van, hogy berendezze. 65 négyzetméteres, kétszobás ház, amelyet befektetésnek is érdemes megvenni. Kiadhatja, ha nem kíván beköltözni, vagy éppen Ausztriában van. Nézze meg és szeressen bele!

“Örömmel mutatjuk be ezt a gyönyörűen felújított lakóházat Pinkamindszenten, mely igazi menedéket kínál a város zajától távol, mégis közel az osztrák-magyar határhoz, mindössze 10 km-re Güssingtől. Az ingatlan 2100 m²-es telken helyezkedik el, mely elegendő teret biztosít a szabadtéri tevékenységekhez és a kikapcsolódáshoz a természet lágy ölén.