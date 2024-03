A szombathelyi Nagy Ildikó szinte minden héten kilátogat, szerinte a szombathelyi piacnak egyedülálló hangulata van, amiért szívesen tér vissza ide újra és újra. – Szeretek itt vásárolni, mert tudom, hogy támogatom vele a helyi gazdákat és kistermelőket. Emellett itt mindig van valami különleges atmoszféra, illetve az emberközeliség, a régi árusokkal való találkozás is élménnyé teszi a piacozást, sokkal szívesebben jövök ide, mint egy nagy hipermarketbe – mesélte.

Az árusok most a húsvét közeledtével a termékeken kívül a placcuk díszítésére is nagyobb hangsúlyt fektetnek. Novák Ramón standja igazi mestermű, alkalomhoz illően feldíszítve barkákkal és hímes tojásokkal, szinte odavonzza a tekintetünket. Kínálatához tartozik a zöldség-gyümölcs áru és most húsvétkor a barka. Utóbbi ára 400–1500 forint között mozog, mérettől függően. Egy kiló zellert 400–700 forint között kaphatunk, édesburgonyát 1800 forintért. Novák Ramón standjánál a torma kilója 2500 forint, a tyúktojásnak pedig 100 forint darabja, azonban egy különlegesebb tojást is találhatunk az árusnál.

– Mindig van húsvétkor nálam libatojás is, ennek 500 forint darabja. Teljesen más, mint a sima tyúktojás, sokkal nagyobb és karakteresebb az íze is. Varga Nándor házi tejtermékekkel áll a vevők rendelkezésére: vaj, tej, túró is megtalálható a standjánál. Megtudjuk tőle, hogy úgy érzi, kevesebbet költenek most a piacon, így húsvét előtt már nagyobb szokott lenni az érdeklődés.

A 25 dekagramm házi túrót 500 forintért, az egyliteres házi tejet pedig 400 forintért árulja. A piacon körbejárva igazi különlegességekre is bukkanhatunk: céklás, fokhagymás sőt még áfonyás torma is kapható 25 dekás kiszerelésben 800 forint körüli áron. A húsvéti desszertekből sincs hiány a piacon, a kis csokitojás 130 forint, míg a nagyobb nyuszi formájú csokikat 300–400 forintért árulják. A nagyobb méretű dekor fatojás 450 forint, és persze díszcsibékből, nyuszikból és hímes tojásból sincs hiány.