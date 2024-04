Az elmúlt évtized leggyengébbike volt a tavalyi az ingatlanpiacon, a vevők mintegy 40 százaléka eltűnt a lakáspiacról, ami az árakat stagnálásra, néhol pedig csökkenésre kényszerítette. Az idei év viszont ismét fordulatot hozott, mert az infláció jelentős csökkenése mellett a lakáshitelek kamatai is lefeleződtek 2023 első hónapjaihoz képest, és új állami lakástámogatási programok indultak. A csok plusz bevezetése, a babaváró hitel összegének emelése és a falusi csok bővítése is visszacsábította a vevők egy részét az ingatlanpiacra – vázolta fel az előzményeket az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Ingatlanpiac: a legkeresettebbek a panel- és téglaépítésű lakások

Fotó: Cseh Gábor

Hozzátette: az eladó lakások és házak iránti érdeklődések száma éves összevetésben 19, Vas vármegyében pedig mintegy 21 százalékkal nőtt az idei első negyedévben.

Ingatlanpiac: Több mint 4 százalékos drágulás

A lakásvásárlók szempontjából a jelenlegi helyzet ideálisnak tekinthető: mintegy 40 százalékkal szélesebb a kínálat a két évvel ezelőttihez képest, és az adásvételek száma is emelkedik. Ennek köszönhetően azok is könnyebben tudnak előrelépni, akiknek a meglévő lakásukat is el kell adniuk ahhoz, hogy a következő otthonukat megvásárolják. Az pedig külön öröm lehet a piacra lépők számára, hogy a kedvező tendenciákkal párhuzamosan az árak sem indultak el felfelé.

Az ingatlan.com 2024 első negyedéves lakásárindexe 2,7 százalékos áremelkedést mutat az előző év azonos időszakához képest, a Vas vármegyét is magában foglaló Nyugat-dunántúli árindex pedig 7,6 százalékos drágulásról számol be. A vasi lakásvásárlóknak jó hír lehet, hogy az országos átlagot meghaladó áremelkedés leginkább a Zalaegerszeg környéki régió lakásdrágulásának köszönhető. A vasi ingatlanárak ugyanis 4,4 százalékkal nőttek az elmúlt 12 hónapban, így a vármegyében eladó ingatlanok átlagos négyzetméterára 515 ezer forintot tesz ki.

Szombathelyen 648 ezer forintba kerül egy négyzetméternyi eladó lakás, a legmagasabb árat pedig az osztrák határ menti Toronyban kérik az eladók: négyzetméterenként átlagosan 839 ezer forintot. A vármegye legkeresettebb ingatlantípusai közé a városokban egyértelműen a panel- és téglaépítésű lakások tartoznak, ezekre érkezik az érdeklődések közel hatvan százaléka. A nagyobb városok agglomerációs övezeteiben pedig az eladó családi házakat, ikerházakat és sorházakat keresik leginkább. A kisebb településeken az érdeklődések háromnegyede érkezik ezekre az ingatlanokra – tudtuk meg az ingatlanszakértőtől, aki arról is beszámolt:

A határ közelsége befolyásolhatja az árakat

A Szombathelyről kiköltözők az elmúlt években két legyet ütöttek egy csapásra: a kiköltözők között szép számmal találunk kisgyermekes családokat, akik kertes ingatlanba költöztek, ráadásul az ingatlanárak is jóval kedvezőbbek a nagyvárosokat körülvevő kisebb településeken. Az osztrák határ közelében a vevők között egyaránt találunk a határ túloldalára ingázni kívánó magyarokat, illetve olyan osztrák lakásvásárlókat is, akiket Magyarországra csábítanak az alacsonyabb ingatlanárak. Bizonyos településeken egyaránt találkozhatunk nagyvárosi kiköltözőkkel és a határ közelébe települőkkel is. Ezek közé tartozik Torony és Sé, ahol messze az eladó lakások és házak 800 ezer forint körüli átlagos négyzetméterárai messze meghaladják a félmilliós megyei átlagot. A vevők mellett idén az eladók sem tétlenkedtek Vas megyében, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyével együtt itt nőtt leginkább az eladási kedv. A szakemberek ezért arra számítanak, az idei év kiemelkedően aktív lesz a vasi lakáspiacon, és több ezer olyan adásvétel megvalósulhat, amelyet az eladók és a vevők 2023-ban elhalasztottak.