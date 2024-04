Ha szeretne egy 400 négyzetméteres villában élni, amelyhez 250 négyzetméteres terasz is dukál, illetve saját parkosított kertjében kíván sétálni, az úszodákból pedig csak a sajátra esküszik, akkor Önnek meg kell néznie ezt a 99-ben épült ingatlant. Van aranyozott csillár, jakuzzi, háromállásos garázs, és külön személyzeti bejárat. A Versace csempék és az ólomüveg kupola a Ferrari konyha mellett mind arra hivatott, hogy a tulajdonos nem csak tudja, hogy a minőséget meg tudja fizetni, hanem lássa és érezze is. Ha az Ön ízlése hasonló, akkor különítsen el 750 milliót erre a befektetésnek is kiváló villára!

Az élet új szintre léphet ebben a lenyűgöző, kétszintes, 400 nm-es villában, melyet Magyarország nyugati határán, Szombathely zöldövezetében találhat. Ez az ingatlan minden értékét felülmúlja, és minden luxust és kényelmet kínál, amit egy valódi otthonhoz csak elképzelhet. Ismerje meg ezt a csodálatos villát, amelynél szebb az egész régióban!