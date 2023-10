Várható időjárás az ország területén péntek éjfélig

Észak felől átmenetileg erősen megnövekszik, a délnyugati tájak kivételével meg is vastagszik a felhőzet. Az északkeleti megyékben kisebb eső, zápor előfordulhat. Pénteken közepesen vagy erősen felhős idővel indul a nap, majd napközben fokozatosan csökken a felhőzet és délután már túlnyomórészt napos idő valószínű fátyolfelhőkkel. Az északkeleti országrészben maradhatnak legtovább erősebben felhős körzetek, ott a délelőtti órákig még záporeső is előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csupán kevés helyen élénkülhet meg napközben a délies szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 23 és 28 fok között várható, de északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb is lehet az idő - írja a met.hu