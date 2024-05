“Felújított családi ház Szombathelyen, Budai Nagy Antal utcában ELADÓ! Egy kis kuriózum a szombathelyi ingatlan piacon!

Ha, nem akar felújítással foglalkozni, de szeretne csendes, nyugodt utcában lakni, jó szomszédokkal körülvéve, közel a belvároshoz, első lakóként a felújítás után, akkor ez a ház nagyon jó választás.

Önálló, földszintes családi ház, teljes alápincézéssel, zártsorú beépítéssel. Kapuszínen keresztül a telekre gépkocsival be lehet járni. A telek területe: 355m2. A ház földszinti alapterülete 73m2, szuterén 60m2, kapuszín 20m2 fedett terasz:15m2.

A földszinti lakórész magában foglal három szobát, előszoba-étkező-konyhát, fürdőszobát, külön WC-t, tárolót, gardrób előteret. A nagyobbik szoba olyan műszaki kialakítással készült, (nyílászáró-fűtés-elektromos hálózat), hogy egy könnyűszerkezetes válaszfallal ketté választható, így két 8m2-es gyerekszoba alakítható ki belőle. A középső szoba, mely az étkezőből nyílik funkcionálhat nappaliként, s a harmadik szoba, (a kapuszín feletti) pedig szülői hálószobaként, ha két gyermek van a családban.

A házban minden felújításra került. Új elektromos légkábel csatlakozás készült, új tartóelemmel, új villanyóra szekrény, 1x32A és 1x10A H tarifás mérővel a hőszivattyús klíma részére, mely az étkezőkonyhában lett beépítve. A villanyóra szekrény igény esetén a három fázis kialakításhoz alkalmas. Teljesen új fűtési rendszer készült radiátoros fűtéssel, Biasi kondenzációs kazánnal. A pincében a lakótérnek kialakítható részben is kiépítésre került radiátoros fűtés.

Új hőszigetelt nyílászárók, 2 rétegű üvegezéssel, utcai ablakok redőnnyel, szúnyoghálóval kerültek beépítésre. A pince összes ablaka is cserére került, ugyanilyen 2 rétegű ablakokra. A kapuszín feletti három helyiség kivételével mindenhol gipszkarton állmennyezet készült.

A tetőszerkezetet az előző tulajdonos felújította, mikor a régi cserepet lecserélte színes síkpalára. Ekkor teljes deszkázatot készítettek a teljes tetőfelületre. A tetőszerkezet masszív, stabil. A padlástár 15 cm vtg. táblás kőzetgyapot hőszigetelést kapott.

A vizes helyiségek modern stílusban készültek. Az előszobába nagyméretű beépített szekrény készült, mely a belső elektromos kapcsoló táblát is rejti. A többi beépített bútor egyedi méretre készült.

A konyhabútor tartalmazza a beépített, kivezetett párelszívót is. A beépített 12 személyes mosogató gép, és mikrohullámú sütő helye, az elektromos főzőlap és sütő helye is kialakításra került.

A képeken látható lámpák, függönyök, órák, bútorok igény szerint a vételár részét képezik, kivéve a terasz bútorait.

A pince, mely 85cm-rel van csak mélyebben a járdaszinthez képest, önálló bejárattal rendelkezik a fedett teraszról. Egy tágas előszobából nyílik két, tárolásra használható klasszikus pince helyiség. Az utcai részen viszont világos, napfényes, fűtéssel ellátott újabb két helyiség, s egy akár zuhanyzónak is kialakítható kisebb található. Ezeket a tereket dühöngőnek, szabadidő helyiségnek is lehet használni. De, irodának, vendég lakrésznek is ki lehet alakítani.

Az épület egész hátsó oldalán zárt, de nyitható terasz található.

A terasz mögött lefedésre került egy kerti szerszámok tárolására is alkalmas tér. Itt található egy kerti csap, kerti vízvételi lehetőségként. Elhelyezésre került egy IBC tartály, mely 1m3 esővíz tárolására alkalmas, öntözés céljából.

A kertben termő körtefa, és egy diófa található. A kert intim, nyáron egyik szomszéd házból sem látni ide. Falazott, illetve drótkerítéssel ellátott kerítés veszi körbe a telket. Található itt egy masszív hintaváz is.

A kert tele van évelő virágokkal, (tulipán, nárcisz, gyöngyvirág, stb.) amik az előző tulajdonosoknak köszönhetők. Sok szép bokor, cserje található még benne. Csendes, nyugodt kert, fúrt kúttal.

A kertet, pincét lehet még finomítani, csinosítani, személyre szabni igény szerint. De, ide ebbe a lakóházba már csak bútorok, és a konyhai gépek kellenek, s lehet költözni.

A kertben akár garázs is építhető, de a ház előtt, az utcán, újonnan kavicsolt felületen is két autó tud parkolni.

Azonnal költözhető.

Ez a ház nem eladásra készült, de az élet mégis úgy hozta, hogy erre a sorsra jutott. Egységes, meleg, barátságos, mai színvilággal, hangulatos részletekkel képzeltük el.”[...]

