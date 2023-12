Érdekeset látott? Milyen a hóhelyzet? Várjuk tudósítását: [email protected].

16.20 - Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője tájékoztatta lapunkat:

Az Országos Mentőszolgálat esetei között főként a szerda hajnali, reggeli órákban szaporodtak meg az olyan esetek, amelyek a csúszós utakkal függenek össze. Voltak, akik elestek, végtag- illetve fejsérülést szenvedtek, továbbá történtek közlekedési balesetek is, Vasban - közölte lapunkkal telefonon Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője. Kiemelte: Vas vármegyében egy halálos közlekedési baleset is történt. - Délutánra elállt a havazás és normalizálódni kezdtek a viszonyok, de továbbra is óvatosságra intenünk mindenkit, a legfrissebb előrejelzések szerint újabb csapadék várható - tette hozzá a szóvivő.

14.40 - Cica, kutya, hóember - kreatív hó szobrok Szombathelyről

Forrás: VN

13.15. - Nagyon fogynak a hólapátok és a útsószórók a gazdaboltokban, van, ahol már ki is fogyott a készlet.

A havas időjárás miatt megrohamozták a gazdaboltokat a vásárlók, a legkelendőbb árucikk a hólapát és a sószóró. Bükön utóbbiból már ki is fogyott a bolt, a szombathelyi Bakó Gazdaboltba nemrég érkezett új szállítmány.

- Körülbelül duplájára nőtt a forgalom a mai nap, legtöbben azért jönnek, hogy a havas idő ellen védekezzenek. 10 perce kaptunk újabb sószóró szállítmányt, 10 kilós kiszerelésben lehet venni 1600 forintért. Ma reggel pedig 100 db új hólapát is érkezett, ennek már több, mint a harmadát elvitték a vásárlók és folyamatosan érkeznek az újabb darabokért.- osztotta meg velünk a Bakó Gazdabolt munkatársa.

13.10. Holle anyó Celldömölkön is megrázta párnáját

Fehérbe öltözött Celldömölk városa is szerda reggelre - a lenyűgöző látványt megörökítette fotóskollégánk. Tartson velünk egy virtuális sétára!