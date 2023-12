13.50 - Tájékoztatást adott ki a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:

Vas vármegyében délelőtt tizenegy óra után érkezett meg a hó. A tűzoltó egységeket ezidáig hat kárhelyszínre riasztották pályaelhagyásos, frontális balesetekhez: Kőszegre, Ölbőre, Magyarlakra, valamint Körmend és Csákánydoroszló környékére. Elhagyta az úttestet és az árokba borult egy személyautó a 8-as főúton Körmend és Csákánydoroszló között. A körmendi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Az előző helyszíntől nem messze egy újabb baleset történt a 8-as főút ezen szakaszán, itt is autó csúszott az árokba. A körmendi hivatásos tűzoltók megszüntették a forgalmi akadályt.

A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság arra kéri a közlekedésben résztvevőket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, a téli útviszonyoknak megfelelően megválasztott sebességgel és körültekintéssel induljanak útnak!

13.50 - Két személyautó karambolozott a 87-es főúton, Gencsapáti térségében

A 87-es főúton, Gencsapáti térségében, a 34-es km-nél két személyautó karambolozott. A forgalom félpályán, irányonként váltakozva halad - írja az Útinform.

13.17 - Egymásba futott két gépkocsi Magyarlakon

Összeütközött két személyautó Magyarlakon, a Kossuth Lajos úton. Az egyik jármű az árokba csúszott, a másik az úttesten vesztegel. A műszaki mentést a szentgotthárdi hivatásos tűzoltók végzik, áramtalanították az autókat. A társhatóság is a helyszínen dolgozik. Tűzoltói irányítás mellett, félpályán halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.

12.10 - Frontális karambol Ölbőnél

Frontálisan ütközött össze egy rakomány nélküli kisteherautó és egy személyautó nem sokkal dél után a 88-as számú főúton Ölbőnél. A sárvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket és megszüntették a forgalmi akadályt.

12.05 - Vármegyeszerte intenzív havazás kezdődött

Az előzetes modellek nem tévedtek, intenzív havazás kezdődött az ország nyugati vármegyéiben szombaton délelőtt. Ahogy azt reggel írtuk, Az Országos Meteorológia Szolgálat citromsárga, azaz elsőfokú riasztást adott kis Vas vármegye területére is havazás és hófúvás miatt. Mint írják, 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat, a friss hóval fedett területeken a szél pedig alacsony hótorlaszokat emelhet.

Dél környékén Szombathelyen is megeredt a hó, sűrű, nagy pelyhekkel esik Oladon és Gencsapátiban is. Olvasói felvételeket kaptunk Ikervárról is.

Gencsapátban is szakad.

Forrás: Unger Tamás

Ikerváron is megeredt. Forrás: VN

Dél óta szakad a hó az Őrségben is. Fehérbe borult Szalafőn az Őrségi Népi Műemlékegyüttes, ahol két program zajlik éppen. Most tartják a II. Őrségi Didergős futó- és túranapot, a műemlék házakban pedig régi idők karácsonyát idézik kézműves foglalkozásokkal.