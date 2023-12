Az éjszaka folyamán szinte az összes halmazállapot képviseltette magát Kőszegen.

Sopronban zivatar is kialakult.

Hajnalban a havazást ismét eső váltotta fel Kőszegen, itt 3-4 cm latyakos, nagyon vizes hóréteg képződött - írja a Kőszegi Időjárás Előrejelzés.

Jel Fok Esemény Leírás Széllökés A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. Eső 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat. Vas vármegye

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig

A csapadékhajlam délelőtt átmenetileg több helyen csökken, és főként északkeleten, illetve a délnyugati határszélen a felhőzet is szakadozhat. A nap második felében azonban ismét mindenütt beborul az ég, és újabb csapadékhullám érkezik. A délnyugati megyékben eső, másutt havas eső, havazás is valószínű. Átmeneti vizes, tapadó hóréteg több helyen kialakulhat - amely elsősorban a magasabban fekvő helyeken, de helyenként akár síkvidéken is vastagabb lehet -, majd délnyugat, nyugat felől lassú enyhülés kezdődik, így a hótakaró olvadásnak indul. Az északnyugati, nyugati szelet többször erős, olykor viharos lökések kísérik. A hőmérséklet a déli órák környékén általában 1 és 7, 8 fok között várható, majd hazánk nagyobb részén visszaesik a hőmérséklet, ám a délnyugati, nyugati részeken tovább enyhül az idő. Késő este 0, +9 fokot mérhetünk.