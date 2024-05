Csökkent, de nem állt meg a négyzetméterárak emelkedése 2023-ban: az országos átlag 8 százalékkal, mintegy 515 ezer forintra nőtt 2022-höz képest, az ingatlanra fordított összeg pedig meghaladta a 40,2 millió forintot. 2024-ben visszatért a lendület, az ingatlanközvetítő eladásai alapján országos szinten a tavalyinál csaknem 3 millió forinttal, átlagosan 42,9 millió forintra nőtt az otthonteremtés költsége, a négyzetméterenkénti átlag pedig 569 ezer forintra ugrott az aktívabb piacon kezdte – mutatott rá Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője, aki ennek úgy véli: már 30 millió forintos beugró is elegendő lehet az ingatlanvásárláshoz.

Megnéztük, hogy mire elég 30 millió forint a vasi ingatlanpiacon

Fotó: Cseh Gábor

Nagyon nem mindegy, melyik városban vennénk lakást

Az év első két hónapjának tranzakciói alapján Békéscsabán kapható a meghatározott 30 millió forintos keretből a legnagyobb alapterületű, 103 négyzetméteres használt lakás. A dobogó második helyezettje 2024 elején Miskolc lett, ahol a tavalyinál 6 négyzetméterrel kisebb, 80 négyzetméteres lakás kapható ugyanazért az összegért. Szolnok és Tatabánya szinte azonos 64-65 négyzetméteres lakásokkal várja az otthonteremtőket. A vidéki nagyvárosokban, Nyíregyházán, Szegeden és Szombathelyen, 56-57 négyzetméteres ingatlanra futja 30 millió forintból. Megnéztük, május elején mit kínálnak ezért az összegért Vasban.

Átnéztük a legfrissebb hirdetéseket, ezt találtuk...

Sárváron, 1975-ben épült, 44 lakásos panelházban található 55 négyzetméteres lakást 24,9 millió forintért árulnak, Szombathelyen a Bem József utca és Paragvári utca sarkán 2 szobás, 52 négyzetméteres társasházi ingatlanért 26 990 000 forintot kérnek. A vármegyeszékhely kedvelt zöldövezeti, parkosított részen, a Bolyai János utcában 33,9 millió forintot kell fizetnünk egy 55 nm-es, erkélyes, 2 szobás, tégla építésű ingatlantért. Egy hasonló paraméterekkel rendelkező 7. emeleti lakást panel többen valamivel kevesebbet, 31 millió forintot ér. Szintén, a Joskar-Ola lakótelepen, 61 négyzetméteres lakást 28,9 millió forintért a miénk lehet, Kőszegen pedig találtunk a Csónakázó-tó közelében egy 72 négyzetmétere polgári lakást kereken 30 millió forintért.

Nagy a változás a házak piacán

A családi házak tekintetében országszerte változatos képet mutatnak az adatok, a vizsgált vármegyeszékhelyek között fele-fele arányban nőttek, illetve csökkentek az átlagos négyzetméterárak. Az idei év első két hónapjában a tavalyinál nagyobb kertes házakat lehetett vásárolni Miskolcon, Nyíregyházán, Kaposváron, Székesfehérváron, Szolnokon, Szombathelyen és Zalaegerszegen. A csúcstartó Miskolc, ahol akár egy 150 négyzetméteres családi házra is elegendő lehet a 30 millió forintos büdzsé, de Kaposváron és Szolnokon is bőven 100 négyzetméter feletti otthonokra tehetnek szert a vásárlók a megadott összegből. A vidéki vármegyeszékhelyek közül a családi házak tekintetében Veszprém számít a legdrágábbnak, itt 30 millió forint mindössze egy 35 négyzetméter nagyságú házra elegendő, ami a tavalyinál 21 négyzetméterrel szerényebb alapterületet jelent - derül ki a Duna House statisztikájából. Vajon ezt támasztják alá a legfrissebb hirdetések is? Megnéztük.

Rábapatyon a szóban forgó keretösszegnél jóval olcsóbban, mintegy 19,9 millió forintért árulnak felújítandó családi házat. Szombathelyen egy szintén felújítandó, 71 négyzetméteres házat 339 négyzetméteres telken 33 millió forintért kínálnak. Egyebek mellett Gasztonyba, Ölbőn, Kenyeriben, Körmenden találtunk 30 millió forint alatt eladó ingatlant – igaz, ezek többnyire felújításra, átalakításra szorulnak.

Mi a titka a gyors eladásnak?

Az elemzés rámutat: ingatlantípusonként és lokációnként eltérő mértékben alakult az ingatlanok értékesítési ideje a tavalyi év gyenge ingatlanpiacán. A panellakások keltek el leggyorsabban, eladásukhoz az éves átlag szerint 70-90 napra volt szükség, míg a téglalakások tovább, 112-140 napig időztek a kínálatban tavaly a Duna House adatai alapján. Szakértők szerint az idei év gyorsuló ingatlanpiacán a növekvő kereslet és a piaci sajátoságoknak megfelelő árazás lehet a sikeres eladás kulcsa.