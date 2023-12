Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szakadozóban levő frontális felhőzet vonul át északnyugatról délkelet felé, mely előtt a köd, rétegfelhőzet a legtöbb helyen felszakad, így kisüthet a nap. Ugyanakkor az Alpokalja szélárnyékos részein, a Dráva mentén, Borsodban és Szabolcsban továbbra is borult, párás, ködös idő valószínű. A frontfelhőzetből az északnyugati tájakon és az északi határnál előfordulhat gyenge eső, a ködös, rétegfelhős területeken szitálás, ónos szitálás. Az északnyugati szél élénk, főként a középső országrészben erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet a borult, ködös részeken 0 és +3, másutt 4 és 10 fok között várható. Késő estére -3 és +4 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az OMSZ a tegnapi naphoz hasonlóan elsőfokú figyelmeztetést adott ki szerdára is Vas vármegyére a tartósan sűrű köd veszélyei miatt. A látótávolság néhány száz méterre minimalizálódik, ami lakott területen kívül még rosszabb. A közlekedésben résztvevők fokozottan figyeljenek oda, mert a láthatóság mellett csúsznak az utak is, mindenki érjen haza épségben.

Forrás: met.hu

Az Országos Meteorológiai Szolgálat mellett a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság is felhívja a figyelmet a nehezítő körülményekre és az óvatos közlekedésre.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.