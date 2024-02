Vasárnap mintegy 8-10 milliméternyi eső hullott a környéken, most szárazabb napok jönnek, legfeljebb péntektől lehet számítani kisebb mennyiségű csapadékra. A maximumok 8-12 Celsius-fok, a minimumok fagypont körül alakulnak – mondta el lapunknak Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője.

Hozzátette: a szélvédett nyugati részeken párássá válhat a levegő, egyébként néhány órás napsütésre mindennap számíthatunk. A február az év egyik legszárazabb hónapja, átlagosan 25-30 milliméternyi csapadék hullik ilyenkor. A hosszabb távú előrejelzések szerint ez most is összejöhet. Február 20. után változékonyabbra fordul időjárásunk – a csapadékkal együtt lehűlés is érkezik. Téli idővel búcsúzik az utolsó téli hónap.