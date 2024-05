Kedden hullámzó frontrendszer ért el bennünket északról, amelynek következtében még ma is számíthatunk záporrazivatarra. A front mögött átmenetileg megerősödik az északi szél, a maximumok 15 Celsius-fok körül alakulnak. Figyelni kell arra, hogy a hidegfrontra érzékenyeknél fejfájás, vérnyomás-ingadozás és szédülés jelentkezhet, valamint a krónikus betegségek tünetei is felerősödhetnek. A hét második felében fokozatosan újra melegszik a levegő: szombaton 20, vasárnap 22–23 Celsius-fokot mérhetünk, változóan felhős időben.

Pétervári Tibor a folytatást illetően elmondta: a fagyosszentek 0 fok alatti értékeket várhatóan nem, de lehűlést és szelet hoznak magukkal. A következő két hétben tartósan még biztosan nem érkezik meg a kora nyár. Nehéz helyzetben az allergiások: a Nemzeti Népegészségügyi Központ arra figyelmeztet: a záporok-zivatarok és a lehűlés következtében ideiglenesen csökkenhet, majd újra erősödik a pollenterhelés. A kora nyári allergének közül a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja jellemzően a közepes-magas tartományban alakulhat. Megjegyzik: a viharok hatására a levegőben szálló nagyobb pollenszemek kisebb szemcsékre esnek szét, s ezek a részecskék kis méretüknek köszönhetően a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Az allergiások és az asztmások számára javasolják, vihar ideje alatt lehetőség szerint tartózkodjanak beltéren és az ablakokat zárják be. Alacsony koncentrációban jelen vannak a levegőben a csalánfélék, valamint a lórom, az útifű, a sásfélék és az ernyősvirágzatúak pollenjei is.

A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony-közepes tartományban alakul. A fák közül a fenyőfélék pollenkoncentrációja jellemzően közepes, helyenként elérheti a magas szintet, az eperfaféléké, a tölgyé az alacsony-közepes tartományban alakulhat, alacsony koncentrációban pedig még jelen van a levegőben a kőris, a bodza, a vadgesztenye, a platán, a nyír, a ciprus- és tiszafafélék, a dió, a fűz, a komlógyertyán és a bükk virágpora, fokozatosan csökkenő mennyiségben.