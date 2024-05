13.30 - Villámcsapás miatt keletkezett tűz a Kőszegi-hegységben

Villámcsapás miatt keletkezett tűz a Kőszegi-hegységben - derül ki a Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság közösségi oldaláról. Mint írják, egy nagy, korhadt fát ért villámcsapás.

12.00 - Kis szemű jéggel érkezett meg a vihar Kőszegre

Délelőtt eddig 17 mm esett le a város északkeleti szélén, az utolsó cellából apró jég is potyogott rövid ideig - írta a Kőszegi Időjárás Előrejelzés oldala, ahol egy látványos timelapse videót is megosztottak az érkező viharokról. A kommentek tanúsága szerint jég kíséretében érkezett meg a vihar 11 óra körül Szombathelyre is.

Korábban írtuk:

A nap folyamán elszórtan, nagyobb számban a Dunántúlon és az északi, északkeleti vidékeken alakulhatnak ki zivatarok, leginkább a délutáni, kora esti órákban. A zivatarokat átmeneti viharos széllökések (~70-90 km/h), intenzív csapadék (~10-20 mm, de főként nyugaton az esetlegesen egymást követő erősebb cellákból néhol akár >25-30 mm), illetve jégeső (jellemzően 1-2 cm, egy-egy hevesebb zivatarban akár >2 cm is) kísérheti.