Kedden a napsütésé lesz a főszerep, mérsékelt marad a keleti-délkeleti szél. Csütörtökön ismét szórványosan, pénteken nagyobb mennyiségben várható csapadék, a maximumok 15-20 fok között alakulnak. A keleti országrészben jóval enyhébb lesz az idő. A hétvégére javul az idő, 18-20 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, de pünkösdhétfőn megnő a csapadékhajlam.

A keleti áramlás általában instabilizálja a légkört májusban, ennek a számlájára írható a mozgalmas-változékony időjárás – tudtuk meg Pétervári Tibortól. A szakértő hozzátette: a kiskerttulajdonosok minden bizonnyal örülnek a csapadéknak, ugyanakkor a levéltetek, gombabetegségek veszélye megnő. A növényzet egyébként szereti ezt az időt és gyors fejlődéssel hálálja meg.

Ez a május eddig napfénytartam és havi középhőmérséklet tekintetében is átlagos, a szokásos csapadékmennyiség pedig bőven meglehet, ha lehullik a várt mennyiség - mondta a szakértő.

A maximumok egyelőre elmaradnak a nyárnak számító 25 Celsius foktól (áprilisban hét ilyen nap is volt), a nappalok azonban egyre hosszabbak és egy jó hónapig még egy órát híznak is. Nem most, de lesz még nyár – mondta Pétervári Tibor.