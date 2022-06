Csütörtök délelőtt egy Renault személyautó kanyarodott ki Szombathelyen a Vadász utcából jobbra a Szent István király utca irányába, amikor kanyarodás közben a jármű elütött egy a védett úton érkező kerékpáros nőt. A kerékpáros elesett és az elsődleges információk szerint súlyosan megsérült, a mentők kórházba szállították.

Az autó vezetője elmondta, hogy minden nap ezen az úton jár, elnézett balra most is, de nem vette észre az érkező biciklist, csak amikor már ütköztek. Többször is elnézést kért az autó vezetője, aki nagyon sajnálta a történteket és hogy sérülést okozott a biciklisnek.