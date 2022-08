A gépkocsivezető kiszállt, hogy kicserélje a kereket, amikor egy hátulról érkező másik teherautó a kamionnak ütközött és elütötte a sofőrt is, aki a veol.hu információi szerint súlyosan megsérült. A második kamion mögött haladó kocsisorban öt személykocsi és egy teherautó érintőlegesen karambolozott, itt is többen megsérültek. A katasztrófavédelem információi szerint a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

A rendőrség az utat lezárta, a forgalmat Várpalota belvárosán át terelik - írja a veol.hu.