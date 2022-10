Fokozott óvatosság 2 órája

Megkülönböztetett figyelem a kegyelet napjaira - A rendőrség tanácsai

Mindenszentek és halottak napja közeledtével sokan kelnek útra és emlékeznek elhunyt szeretteikre. Nem szabad elfelejteni azonban, hogy ez az időszak veszélyeket is rejthet magában. A vagyonbiztonság kérdése is kiemelten kezelendő ezen időszakban, mivel olyan rossz szándékú emberek is megjelenhetnek a temetők környékén, akik a helyzetet kihasználva jogsértéseket követnek el.

Fogadják meg a rendőrség tanácsait, hogy a megemlékezést ne árnyékolhassa be semmilyen jogsértés! - Fokozottan ügyeljenek a közlekedési szabályok betartására, akár gépjárművel, kerékpárral, vagy gyalogosan közlekednek! - Gépkocsijukkal – lehetőség szerint – kivilágított, jól látható helyen parkoljanak! - Győződjenek meg arról, hogy autójukat, motorkerékpárjukat, kerékpárjukat lezárták! - Amíg felkeresik szeretteik sírját, még rövid időre se hagyják a személyes irataikat, a bankkártyájukat, a lakáskulcsukat, vagy a gépjármű okmányait az autóban! Még üres táskát, ruhaneműt se hagyjanak az utastérben! Az autó nem biztonságos tárolóeszköz. - Felhívjuk az autóbuszon utazók figyelmét a kellő óvatosságra, hiszen a zsebtolvajok a zsúfoltságot kihasználva könnyen eltulajdoníthatják kézitáskájukat, értékeiket! - Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegben tartózkodnak! - Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk belsejében helyezzék el! - Kezüket mindig tartsák a becsatolt táskájukon, hogy észrevétlenül senki ne nyúlhasson hozzá! - Amíg a sírt rendezik, illetve a kúthoz, vagy a szeméttárolóhoz mennek, soha ne tegyék le táskájukat, pénztárcájukat a sírra! - A koszorúkat igyekezzenek a sírhoz rögzíteni! Amennyiben azokat nem lehet egy mozdulattal leemelni, a tolvajok inkább odébb állnak. Amennyiben bármilyen jogsértést észlelnek, kérjük, forduljanak a legközelebbi rendőrhöz, vagy telefonon tegyenek bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon!

