A Vas Megyei Főügyészség közleményben arról tájékoztatta lapunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség garázdaság vétsége és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat azzal a nővel szemben, aki a vád szerint 2022 júniusában, Szombathelyen egy sörözőben, majd a kórházban is bántalmazta korábbi barátnőjét, és annak új párját. A vádirat szerint az ittas vádlott a sörözőben először szóváltásba keveredett korábbi barátnőjével, akit egyszer megütött, és a hajánál fogva lerántotta a padlóra, majd a nő segítségére siető új barátnőjét is többször megütötte és megkarmolta. A dulakodás során a vádlott felborította az asztalt is, amelynél a sértettek ültek.

Az egyik sértett a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérülést szenvedett. Miután a vádlott megtudta, hogy a sértettek látlelet megszerzése érdekében a kórház sürgősségi osztályán várakoznak, odament hozzájuk, arcon ütötte volt barátnőjét, és megrúgta annak új párját. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.

