Információink szerint Torony belterületén durrant el egy kamion üzemanyagcsöve, emiatt kilométereken keresztül folyt a gázolaj a járműből. A sofőr csak több kilométerrel arrébb vette észre a műszaki hibát, majd értesítette a segélyhívót, hogy nagy mennyiségű gázolaj került az útra. Sajnos addigra már több baleset is történt azon az útvonalon, ahol a kamion vegighaladt. Sé és Szombathely között először egy Fiat hajtott az árokba az esős időben az olajtól csúszóssá vált úton egy kanyarban, a sofőr kiszállt a járműből, és még szinte fel sem fogta mi történt, mikor mögötte egy Skoda is megcsúszott, majd a tetejére borult az árokban. Az utóbbi autóban egy ember meg is sérült. Úgy tudjuk, hogy az üzemanyagfolyás miatt még másik helyen is összetörtek autók.