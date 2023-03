Két koros, egy magánház udvarán álló fenyőfa dőlt ki az utcára hétfőn délután Csepregen, a Rákóczi utcában. Ez az utca forgalmasnak számít, hiszen ez vezet Szombathely felé. A fák négy villanyoszlopot rántottak magukkal.

A helyszínre az önkormányzati tűzoltók mellett a rendőrök, valamint az EON munkatársai is kiérkeztek. Késő délután is tartott a kárfelszámolás, az út megtisztítása. Személyi sérülés szerencsére nem történt, a közelben parkoló autókban sem keletkezett kár. A közelben dolgozó Patakfalvi Árpád videót is készített az esetről

A utcában több, mint tíz háznál nincs áram, a szolgáltatás várhatóan kedden áll helye. – Az önkormányzat minden érintettnek felajánlotta a segítségét, az ideiglenes szállás is biztosított – tájékozatott Horváth Zoltán polgármester.

A közelben található egy középiskola is. A baleset a keddi oktatást nem zavarja, ugyanis az intézmény áramellátása biztosított.