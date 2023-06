tűzoltók hónapok óta készülnek, hogy egy emberfeletti küzdelemben mérjék össze kitartásukat, állóképességüket és erejüket, azon a tűzoltó sportversenyen, amelyet már ötödször Vas vármegyében, második alkalommal pedig Szombathelyen rendeznek meg jövő pénteken. Összesen 93 tűzoltó nevezett a megmérettetésre, köztük három női induló is rajthoz áll, valamint horvát, szlovák, osztrák és lengyel lánglovag is megmérkőzik a két versenypályán. Az esemény egy ünnepélyes megnyitóval 8.30 órakor kezdőik, a versengés pedig 9.15 órakor veszi kezdetét. A versenypályákon egy időben két tűzoltó fut majd, az elsőn teljes védőfelszerelésben, légzőkészülékkel a hátukon teljesítik a feladatokat az indulók, mindezt időre. Az időeredmények összegzését követően 16.00 órakor derül majd fény arra, hogy idén ki a legedzettebb és legerősebb tűzoltó. A rendezők azokra is gondoltak, akik szurkolni jönnek a helyszínre. A látványos versengés mellett gyermekfoglalkoztatókon vehetnek részt és szakmai kiállítók standjainál is tájékozódhatnak. A zárórendezvényt megelőzően a Mokka Tribute Band koncertjére szórakozhatnak, majd meghallgathatják a Katasztrófavédelem Központi Zenekarának koncertjét is. A legjobbaknak járó díjak átadását követően az ünneplést a festői szépségű Csónakázó-tónál a Szent Iván-éji programokon folytathatják, amelyek a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. szervezésében valósulnak meg - írja a vas.katasztrofavedelem.hu.

Azok, akik a helyszínen nem tudnak szurkolni a versenyzőknek, ezt online formában megtehetik, ugyanis a www.onlinekozvetites.hu linkre kattintva a verseny minden mozzanatát nyomonkövethetik.