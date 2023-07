- A falugondnok szombaton reggel vette észre: feltörték a kis műhelyt, ahol a gépeket tartjuk, valamint a polgármesteri hivatal ajtaját, azonnal értesített telefonon - tudtuk meg Kurucz Attilától, Kemenessömjén polgármesterétől, aki nem rejti véka alá csalódottságát. Tavaly újították fel az önkormányzati hivatal helyiségeit, hogy rendezett körülmények között dolgozhassanak a munkatársak és az ügyfeleket is így fogadhassák. Ehhez képest most az épületet a gázolaj bűze járja át: mintegy 20 liter üzemanyagot öntött ki az előtérben az elkövető.

- Tűzveszélyessé vált a hivatal, miután a gázolajat az akácfaküszöbök és a fenyőből készült ajtószárfák is beszívták, az befolyt a padlózat alá is - mondta el a polgármester. A bejárati ajtót a férfi berúgta, járt a polgármester irodájában is, az ottani notebookot is összetörte. Azt, hogy a hivatali iratokban esett-e kár, egyelőre vizsgálják.

Többször próbálkozott, mire feldobta a fűkaszát a tetőre

A feltételezett elkövetőt információink szerint rövid idő alatt sikerült azonosítani: a rendelkezésre álló kamerafelvételeket a rendőrökkel együtt nézte meg a polgármester. A garázda férfi ottjártakor nemcsak belenézett a kamerába, hanem azt is látták, ahogy kétszer megpróbálja feldobni a műhely tetejére a fűkaszát, s az kétszer visszaesik rá: harmadszori próbálkozásra marad csak fenn a tetőn. Kurucz Attila szerint kész szerencse, hogy nem történt személyi sérülés az eset során. Mint ahogy egyelőre arra sincs magyarázat, miért tette mindezt a férfi.

Forrás: Facebook

Vis maior támogatásban bíznak

A faluvezető hozzátette: a település jegyzőjével ma már azt keresték, milyen vis maior támogatási lehetőségek vannak ilyen esetben, azzal mindenképpen élnének. Érdeklődésünkre, mekkora lehet a kár, Kurucz Attila úgy nyilatkozott: az előzetes kárfelmérés szerint alaphangon mintegy 700 ezer forint, amihez még a bejárati ajtó cseréje is hozzáadódhat, az szintén többszázezer forintos költséget jelent.

Az üggyel kapcsolatos kérdéseinket elküldtük a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjének is.