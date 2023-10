Mozgalmas volt ismét az elmúlt két hét a katasztrófavédelem életében - erről számolt be Balogh Eszter, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság sajtószóvívője, mikor legutóbb stúdiónkban járt. Mivel a napokban megkezdődött a fűtési szezon, ezért beszélgetésünkben fókuszba kerültek az ezzel kapcsolatos veszélyhelyzetek, körbejártuk a kéménysepréssel kapcsolatos tudnivalókat, de az őszi avarégetés szabályairól is szó esett. Megtudtuk: sikeres volt a legutóbbi mentőcsoportoknak szervezett minősítő gyakorlatuk, de interjúnkból arra is fény derül, hogy októberben milyen jubileumra készülnek Szombathelyen. Hallgassa meg legújabb podcastünket!