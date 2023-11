A vádirati tényállás lényege szerint vádlott 2022 szeptemberében egy nyerges vontatóból és a hozzá kapcsolt félpótkocsiból álló járműszerelvénnyel közlekedett egy kft. telephelyén, a járműforgalom számára kialakított aszfaltúttesten.

A kft. munkavédelmi szabályzata alapján a gyár egész területén a KRESZ szabályai érvényesek, a sebességhatár pedig általánosan maximum 20 km/h.

A vádlott által igénybe vett út mellett a gyalogosok közlekedésére alkalmas csőkorláttal elválasztott járda van kialakítva, amely az épület végénél útburkolati jellel jelölt gyalogos-átkelőhelyként került átvezetésre az úttesten. A vádlott haladási irányából az épület végénél eltolt kereszteződés található. A gyalogos-átkelőhely útburkolati jel mellett – figyelemmel az útkereszteződés kialakítására és az útkereszteződésen áthaladó ipari vágányra is – „Különösen veszélyes hely” útburkolati jelet is felfestettek. A vádlott haladási irányából 20 km/órás „Sebességkorlátozás”, „Bukkanó” és „Vasúti átjáró kezdete” jelzőtáblák voltak elhelyezve. A vádlott járműszerelvényével az útkereszteződésnél megállt, majd az útkereszteződés távolabbi oldalán elhelyezett, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék sárga jelzésekor jobbra tartva úgy kanyarodott be az útkereszteződésbe, hogy nem észlelte azt, hogy az útkereszteződésben a gyalogos-átkelőhelyen a vádlottal azonos irányba tartva megkezdte az áthaladást a piros ruhát viselő sértett. A vádlott járműszerelvényének vonó járműve homlokfelületével elütötte a gyalogos-átkelőhelyen már 8,7 métert megtevő sértettet, aki a járműszerelvény kerekei alá került, s mivel a vádlott nem észlelte az elütést, ezért a járműszerelvénnyel a sértettet mintegy 25 métert vonszolta.

Amikor a sértett gyalogos a gyalogos-átkelőhelyen megkezdte az áthaladást, akkor a vádlott a vezetői ülésből – a szélvédőn elhelyezett ún. GO-boxok takaró hatása ellenére – a sértett fejét láthatta volna. Mikor a sértett már 5 másodperce a gyalogos-átkelőhelyen haladt, akkor ismét láthatta volna őt a vádlott a vezetőülésből. Ez utóbbi esetben az elütés helyéig a járművét akár lassító fékezéssel is megállíthatta volna, amennyiben észleli a sértett gyalogost. A vádlott terhére minimálisan 2 másodperc észlelési-cselekvési késedelem róható. A balesetben a sértett olyan durva sokszervi sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhalálozott. A közlekedési baleset és a sértett halála között közvetlen egyenes ok-okozati összefüggés áll fenn.

A vádlott az előkészítő ülésen teljes körű beismerő vallomást tett, amelyet a bíróság elfogadott - közölte a Szombathelyi Törvényszék.

Az ítéletet az ügyész, vádlott és védője is tudomásul vették, a döntés jogerős.