A férfi 2012 óta élt élettársi kapcsolatban, melyből egy fia született. Az élettársa előző kapcsolatából született lánya is velük élt, aki 2021 júniusáig nem tudta, hogy a férfi nem a vér szerinti apja. Miután az élettársi kapcsolat megromlott, az anya elköltözött a férfitól a gyermekekkel, de a szülői felügyeleti jogot továbbra is közösen gyakorolták. A gyerekek minden második hétvégét a férfinál töltötték. Ezt kihasználva 2021 februárjától júniusáig tízéves lányával több alkalommal szexuális cselekményt végzett. A kislány júniusban elmondta az édesanyjának a vele történteket, aki feljelentést tett. A Szombathelyi Törvényszék a vádlottat folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt 6 év fegyházbüntetésre, 6 év közügyektől eltiltásra ítélte. A férfi feltételes szabadságra nem bocsátható. Végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba. A szülői felügyeleti jogát a sértett vonatkozásában megszüntette. Az ítélet ellen az ügyész súlyosítás érdekében, a vádlott és védője felmentésért fellebbezett. Az eljárás másodfokon a Győri Ítélőtábla előtt folytatódik.