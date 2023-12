Azt írták, hogy a többéves szabadságvesztésre ítélt 53 éves férfit szerdán fogták el, miután két hónapig keresték. A férfi ellen a Zalaegerszegi Törvényszék adott ki október közepén elfogatóparancsot, miután nem vonult be a büntetés-végrehajtási intézetbe, hanem elmenekült - tették hozzá. A közlemény szerint a rendőrök biztosak voltak abban, hogy a férfi Szentpéterúron bujkál, de nem tudták, hogy pontosan melyik házban, ezért szerda hajnalban egyszerre több helyre kopogtattak be, és a faluból kivezető utakat is lezárták - írta az MTI.

A körözött férfi első felszólításra kijött az egyik házból, nem próbált meg ellenállni. Miután a rendőrök megbilincselték, a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságra állították elő, onnan vitték át a Zala Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe - áll a közleményben.