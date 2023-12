Ahogy arról beszámoltunk, 2023. október 23-án, vasárnapról hétfőre virradóra kigyulladt Szemenye határában, a 8-as főút mellett, egy műanyagfeldolgozó üzem udvarán tárolt nagy mennyiségű, bálákba rendezett műanyag hulladék. A bálák négy-öt méter magasan voltak felhalmozva, a tűz mintegy ötezer négyzetméteres területen pusztított. A tűz és a füst több tíz kilométerről is látszott, még Szombathelyről is. A helyszínre több vármegye tűzoltói érkeztek ki, dolgoztak a helyszínen a vasiak mellett Zalából, Veszprémből és Győr-Moson-Sopronból is.

A tűzoltók akkumulátoros lámpákat vehettek át annak a létesítménynek a vezetőitől, ahol a tűz keletkezett. A cégvezetők köszönetet mondtak mindazoknak, akik a tűz felszámolását áldozatos munkájukkal segítették. Az átadott eszközöknek rendkívül nagy hasznát veszik majd a tűzoltók, a munkalámpák az éjszakai beavatkozások biztonságát növelik.

Kovács András, a Vas Vármegyei Tűzoltó Szövetség elnöke kiemelte, hogy az önkéntes és hivatásos szervezetek szakszerű és összehangolt munkája kellett a beavatkozás sikeréhez. A rendezvényre a hivatásos egységek képviselői mellett meghívást kaptak Vasvár, Hosszúpereszteg, Csehimindszent, Rum-Zsennye, Kám, Egervölgy és Szombathely önkéntes tűzoltó egyesületei, valamint a Kemenesalja mentőcsoport.