A nyomozást Tóth László r. őrnagy, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetője irányította, aki a sajtótájékoztatón elmondta: országos koordináció keretében zajlott a nyomozás, mivel a Vas-vármegyei Rendőr-főkapitányság országos összefogást kezdeményezett az ORFK-nál, hogy a különböző helyszíneken elkövetett bűntényekről gyorsabban történjen az információáramlás a megyék között.

Az elkövetők röviddel az elfogásuk előtt betörtek a sorkifaludi önkormányzathoz is: az ablakot feszítővassal feltörték, majd ugyanezt tették az egyik irodában található lemezszekrénnyel, amiből többnyire készpénzt vittek el. Az elfogás során a rendőrség ezt a pénzt hiánytalanul lefoglalta, a kár megtérült. Lefoglalták továbbá az elkövetéshez feltételezhetően használt gépjárművet és a feszítővasat is. Mindhárom gyanúsítottnál házkutatást tartottak, ahol több mint 1 millió forintot és egy lángvágó berendezést is találtak.

Az elkövetők közül két fő 56 éves, egy fő pedig 54 éves, mindannyian budapesti lakosok és többszörösen büntetett előéletűek. A nyomozás során kiderült, hogy a három férfi megalapozottan vádolható további bűncselekmények elkövetésével is. Több tucatnyi település polgármesteri hivatalába törtek be, jellemzően ajtó, illetve ablak befeszítésével. Az épületekben a lemez és páncélszekrényeket feltörték és abból jellemzően készpénzt tulajdonították el – hangzott el a sajtótájékoztatón. Feszítéssel, rózsanyitással, lángvágóval dolgoztak, kifejezetten feltörésre képezték ki magukat.