A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook posztban hívta fel a figyelmet, hogy drónnal is ellenőrzik az autósokat a megyében. Korábban is volt már erre példa, akkor a kamionok és személyautók előzését figyelték, de lehetőség van a stop-táblánál való megállás ellenőrzésére is. Információink szerint a rendőrök alkalmazzák is a technikát, így nem csak akkor érdemes betartani a szabályokat, ha rendőrautót látunk.