A két nap alatt dr. Füzi Erzsébet tanácsvezető bíró mintegy 30 tanút hallgatott meg abban a büntetőügyben, melynek vádlottja dr. K. É., a celldömölki kórház I. Krónikus Belgyógyászati Osztályának egykori vezető főorvosa. Az idézés ellenére több tanú nem jelent meg, közülük kettőt 50-50 ezer forint rendbírsággal is sújtottak. Meghallgatásukra feltétlenül szükség lenne az első fokú döntés előtt - derült ki a tárgyaláson elhangzottakból. A Vas Vármegyei Főügyészség egyebek mellett nyolc év börtönben letöltendő szabadságvesztés, valamint 4 millió 53 forint értékben vagyonelkobzás kiszabását indítványozta a vádlottra.

A vád tanúinak zöme arról számolt be, hogy a dr. K. É. vezette I. Krónikus Belgyógyászati Osztályon átlagosan havi 50 ezer forintba került egy ágy, azaz ennyit kért a főorvosnő a betegek kórházi ellátásáért, amit a hozzátartozóknak kellett fizetniük. Úgy fogalmaztak: ez zsebbe ment. Megszólalt olyan tanú is, aki úgy emlékezett, hogy a doktornő sohasem kért pénzt, az amúgy szakszerű és gondos ellátásért. A védelem tanúi pedig arról számoltak be, hogy nekik kórházi dolgozóként sem volt tudomásuk arról, hogy dr. K. É. anyagi feltételekhez szabta volna az osztályán történő ellátást, kezelést.

A bizonyítási eljárás még folytatódik, dr. Füzi Erzsébet bíró döntése szerint azt a három tanút is meghallgatják, akik az idézés ellenére nem jelentek meg a bíróság előtt. Dr. Füzi Erzsébet így a tárgyalást elnapolta, május 23-ára tűzte ki a következő tárgyalási napot.