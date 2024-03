Hétfőn, délelőtt 10.30 óra körül az A3-as autópályán Hornstein közelében „a megengedett sebességet jóval meghaladó sebességgel“ előzte meg a burgenlandi tartományi közlekedésrendészet civil járőrét a gyorshajtó 40 éves magyar sofőr – olvasható a tartományi rendőr-főkapitányság keddi közleményében. Egy kalibrált videomérő készülék szerint a férfi 218 km/órás sebességgel haladt. A rendőrség szerint a sofőr más járművekhez is veszélyesen közel hajtott, és nem tartotta meg a biztonságos távolságot - tudósít a magyarok.orf.at.

Megvan az első magyar gyorshajtó

Forrás: ORF

A rendőrök ideiglenesen lefoglalták az elektromos autót, és elvették a gyorshajtó 40 éves férfi vezetői engedélyét is, valamint feljelentették az illetékes badeni (Alsó-Ausztria) járási hatóságnál.

Egy szerb sofőr is „sietett“

Lefoglalták az autóját és a jogosítványát is elvették annak a sofőrnek is, aki az A1-es autópályán száguldott 223 km/órával. Ő csakúgy, mint magyar kollégája, előbb egy járőrt előzött meg, majd egy lézeres radar mérte be, ezután állította meg egy járőr. A rendőröknek azt mondta, hogy sietett, ezzel magyarázva a nagy sebességet.

A jogosítványt elvették, az autót lefoglalták

A kirívó gyorshajtás miatt kauciót szedtek be, a vezetői engedélyt ideiglenesen elvették, a járművet pedig ideiglenesen lefoglalták. Ezt a lépést március eleje óta törvény írja elő extrém gyorshajtás esetén. A 36 éves szerbnek és három utasának egy bérelt autóval kellett folytatniuk az útjukat.

Mint megírtuk, az extrém gyorshajtók idén március 1-jétől elveszíthetik autójukat. Meggondolatlan és veszélyes gyorshajtás esetén – a megengedettnél 80 km/h-nál nagyobb sebességgel lakott területen, illetve 90 km/h-nál nagyobb sebességgel lakott területen kívül – a járműveket elkobozhatják és elárverezhetik.