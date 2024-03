Ahogy arról korábban beszámoltunk, március 1-től jelentősen szigorításokat vezettek be Ausztriában: az új szabályozás értelmében, aki lakott területen belül 80 km/órával, lakott területen kívül pedig 90 km/órával túllépi a megengedett legnagyobb sebességet, annak akár lefoglalhatják, sőt el is árverezhetik az autóját. Ha pedig felmerül a közúti versenyzés gyanúja, a lefoglalás és árverezés már lakott területen belüli 60 km/órás sebességtúllépés esetén is lehetséges.

És itt is van az első fecske, akinek ugrott az autója:

Egy Volkswagen sofőrje hétfő hajnalban hajtott 114 km/órás sebességgel Bécs Josefstadt kerületben, ahol a megengedett legnagyobb sebesség 50 km/óra. A 28 éves autós jogosíját a helyszínen elvette a rendőrség, és mivel a sebességtúllépés meghaladta a 60 kilométer/órát, a verdát is lefoglalták.

Azt, hogy mennyi autót foglaltak le eddig extrém gyorshajtás vétsége miatt, az osztrák belügyminisztérium csak március közepén hozza nyilvánosságra – írja a APA hírügynökség nyomán a vezess.hu.