Bárki lekérdezheti vármegyei és járási szinten is a bűnügyi fertőzöttségi adatokat a police.hu új felületén. Az alapján tájékozódtunk mi is cikkünk összeállításakor. Kijelenthetjük, országos viszonylatban 2023 egy bűnös évnek számított, ugyanis 2018 óta nem regisztráltak annyi bűncselekményt, mint tavaly. Korábban éveken át csökkenő tendenciát mutattak a számok, a tendencia 2023-ban megfordult.

Főleg csalások és lopások terén ugrott meg a bűnelkövetések száma. Elmondható, az erőszakos bűncselekmények, például emberölések száma jelentősen csökkent. Vas vármegyében 100 ezer lakosra vetítve 2023. március 18. és 2024. március 17. között összesen 7131 bűnelkövetést regisztráltak, az 10 százalékkal több, mint a korábbi év ugyanezen időszakában. Országosan az ittas vezetők száma 7 százalékkal csökkent, nálunk viszont 10 százalékkal nőtt a bódult vezetésen kapott sofőrök aránya. Szembetűnő, hogy a garázdasági adatok az egekben vannak néhány vasi járásban.

A térkép szerint 2023. március 18-ától 2024. március 17-éig 100 ezer lakosra a kőszegi járásban 190, a celldömölkiben 161, a szombathelyiben 159, a sárváriban járásban 150 eset jutott. Ezekkel az adatokkal lakosságarányosan Vas vármegye országos viszonylatban is az élmezőnyben jár garázdaság terén. A friss bűnügyi térkép adatai tájékoztató jellegűek, nem szerepelnek bennük azok az esetek, amelyeknél az akadályozná a nyomozást – tudtuk meg a police.hu oldalon közölt tájékoztatóból.

Országos kitekintésben: a bűnügyi térkép szerint a 2023. március 18. és 2024. március 17. közötti időszakban 100 ezer lakosra vetítve vidéken Vas vármegyében történt a legtöbb garázdaság. Budapesten 100 ezer lakosra 151 garázdaság jutott, Vasban ez a szám 138. Még Nógrádban is kevesebb volt a garázdaság, ott 100 ezer lakosra 135 eset jutott. Ha megnézzük a lakosságszámokat, Budapesten 1,7 millióan élnek, Vasban 250 ezren, Nógrádban 180 ezren, ennek fényében még szomorúbb a helyzet.

A rendőrségi fertőzöttségi térképen ugyanakkor az is látható: az átlagos kategóriába tartozunk a bűnelkövetési számok terén, ahogy Győr-Moson-Sopron vármegye is. Érdekesség, hogy a szomszédos Zalában viszont átlag alattinak mondható a bűnügyi fertőzöttség, azaz biztonságosabb, mivel lakosságarányosan ott kevesebb bűncselekmény történt.

A KSH 2023-as adatai alapján országos viszonylatban Vasban kiemelkedő a kábítószerrel összefüggő bűnügyek száma, ami 40 százalékos emelkedést mutatott 2022- höz képest. A térképről az is jól látható, hogy a vármegyén belül a kőszegi járásban volt a legtöbb bűnelkövetés, azt követi a szombathelyi járás. A körmendi, a szentgotthárdi, a sárvári, a celldömölki és a vasvári járások akár a „béke szigeteként” is jellemezhetők. Ha a kihágási típusokat külön vizsgáljuk, a szombathelyi és a kőszegi járás az élen jár a közterületen elkövetett bűncselekmények számát tekintve, de nőttek a számok a sárvári és a celldömölki járásban is.

A személy elleni erőszak tekintetében: a szombathelyi és a körmendi járásban is alacsonyak a mutatók, ahogy Szentgotthárd térségében is. Lopások és rablások terén egységes a vármegye, az országos viszonylathoz képest átlagosnak mondható e bűncselekmény száma minden járásban. A statisztika elkülöníti azon belül a gépkocsi lopásokat is: az a celldömölki járásban kiemelkedő (21), de a sárvári térségben is több ilyen eset történt (18), mint máshol egy év alatt. A vasvári járásban regisztrálták egy év alatt a legtöbb gépkocsi feltörést (15) Vasban, míg a szombathelyi járásban hetet.