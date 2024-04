Információnk szerint egy helyi idős hölgyet sajnos sikerült átverniük a csalóknak, akihez szombaton délután csengetett be a három férfi. A csapat azt állította, hogy a kötelező csatorna takarítás miatt járják a város házait és most ő került sorra. Úgy tudjuk, hogy a hölgy beengedte a csalókat és a tisztítást elvégezték, de mint kiderült, csak a pénzszerzés volt a céljuk. Úgy tudjuk, azt mondták a károsultnak, hogy azért volt náluk rengeteg pénz, mert már nagyon sok helyen voltak a városban csatornát tisztítani. Kérdés, hogy ez hogyan jött szóba – valószínűleg a fizetés során vette észre a sértett fél a csalóknál lévő pénzköteget. Az érintett fél lányával sikerült beszélnünk, azonban ő teljesen elzárkózott a nyilatkozattól, így az sem derült ki, hogy pontosan mennyi pénzt kértek a csalók a „szolgáltatásért.”

Csaló banda kopogtat Jánosházán

Fotó: Unger Tamás / Forrás: VN/archív

A polgármesternél érdeklődtünk a csalókról

Kérdésünkre Jánosháza polgármestere, Kiss András megerősítette: neki is telefonált egy másik lakos ezzel kapcsolatban. - A hölgy megosztotta velem, hogy a férfiak azt mondták csatorna-tisztításra jöttek. Erőszakoskodtak és rá akarták beszélni arra, hogy engedje be őket. Amikor a hölgy szólt, hogy kihívja a férjét akkor gyorsan eliszkoltak – tudtuk meg a polgármestertől. Azt is hozzátette, hogy nincs információjuk jelenleg zajló csatorna-tisztításról, úgyhogy valószínűleg csalás állhat a háttérben. Az önkormányzatnak nincs köze az ügyhöz, ők nem küldtek senkit ilyen célból a lakosokhoz, a dolgozóiknak egyébként sincs hétvégi munkavégzés.

Megkerestük a Jánosházi Rendőrörsöt is, hogy kaptak-e hasonló bejelentést, folyik-e eljárás ilyen ügyben, de tőlük még nem érkezett válasz.