Eszerint a tettei miatt vádlottá lett 48 éves osztrák férfi volt, szintén osztrák állampolgárságú élettársa kisrécsei házában lakott szívességi alapon - írja a zaol.hu.

Italozó életmódja miatt a nő megtiltotta neki, hogy használja a személygépkocsiját, azonban a férfi ezzel nem törődött. Egyik alkalommal, 2023. április 4-én éjszaka – kihasználva, hogy a nő külföldön tartózkodik –, poharazgatást követően Nagykanizsára utazott az élettársa Mercedes típusú autójával, miután az indítókulcsot a házban megtalálta. A gépkocsit elkötő férfi azonban lebukott, mert Nagykanizsán rendőri ellenőrzésbe futott. Az ittas járművezetés miatt a bíróság is eltiltotta a gépkocsi használatától, amit az élettársa is tiltott neki, de ezzel nem törődve 2023. augusztus 9-én éjszaka – újra kihasználva, hogy az az autó tulajdonosa nincs otthon –, magához vette az indítókulcsot, és megint útra kelt, persze ekkor is ittas állapotban. Ez alkalommal se úszta meg, mert Nagykanizsán a rendőrök megállították ellenőrzésre.

A harmadik eset után már rács mögé került, de ekkor nem részegen furikázott, hanem késsel fenyegette meg volt élettársát. Ez történt 2023. szeptember 30-án délután, amikor is konyhakést tartott az asszony nyakához, és arra kényszerítette, hogy papírlapra írja le az általa diktált szöveget, ami szerint lemond minden tulajdonáról a férfi javára. A nő félelmében eleget tett a férfinak, aki ily módon akarta megszerezni a kisrécsei házat. Ez azonban nem sikerült, mert a nő elmenekült otthonról, és ismerősétől kért segítséget, aki értesítette a rendőröket, akik a férfit nem sokkal később őrizetbe vették, majd letartóztatták.

A Nagykanizsai Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő osztrák férfival szemben zsarolás kísérlete, ittas állapotban elkövetett járművezetés, jármű önkényes elvétele, járművezetés az eltiltás hatálya alatt miatt emelt vádat, és letöltendő börtönbüntetés, valamint a járművezetéstől való eltiltás kiszabására tett indítványt.