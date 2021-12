A Magyar falu program pályázatán 5 millió forintot nyertek csapatszállító kisbusz vásárlására: ebből Németországból vásároltak egy jó állapotú, nyolcszemélyes Mercedes Vitot, amely B kategóriával is vezethető. Csomagtartójában málhateret alakítottak ki a tűzoltó-technikai és műszaki mentési eszközöknek. Az autó a csapatot képzésekre, tűzoltóversenyekre is szállítja majd, és hasznos lesz tűzoltó énekkaruk vagy a színjátszókör fellépésekre való eljuttatásában is, mondta Mersich Miklós parancsnok.