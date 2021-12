– Sokan életük feláldozása árán is kitartottak az Isten országának építése mellett, ilyen volt Szent Kelemen pápa is, akit ez a közösség mint templomuk és településük védőszentjét különös módon tisztel – mondta tegnap szentbeszédében dr. Veres András, a Győri Egyházmegye püspöke a Szent Kelemen-templomban. Arról beszélt, hogy napjaink keresztényei sem kivételek: elég csak a közel-keleti keresztényekre tekinteni, láthatjuk, ott naponta realitás, hogy életükkel fizetnek hitükért, és ha nem is fizikai erőszakként, de saját környezetünkben is látunk veszélyt hitünkre – mondta.