– Olyan korszakot élünk, amikor jól láthatóan átformálódik Sárvár arculata. Szinte havonta történik valami változás, újdonság. Ezt a többször idelátogató vendégeink is mindig megemlítik. Persze azt szeretném, hogy ezek a változások elsősorban a sárváriak számára legyenek pozitív jelentőségűek. Ez lehet akár egy szebb utcakép is, mert a praktikus fejlesztések között erre is figyelnünk kell – fogalmazott a polgármester.