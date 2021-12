Döntött a testület arról, hogy pályázatot nyújt be a TOP Plusz konstrukcióban – ehhez az ötletelés is megkezdődött, többek között a Csánigi és József Attila utcák összekötését, és a környező terület teljes rehabilitációját; a Bartók utcai kerékpárutat, a város világítás-korszerűsítését és a Vízmű utcai járda megépítését tervezik megvalósítani a pályázat útján. A lakótelepen – amely mostantól a Hársfaliget nevet viseli – lakossági fórumot tartottak az érintettek tájékoztatására, ahol felmerült a lakók részéről, hogy a szűk, ám forgalmas utcákon a szembetalálkozó autók nagyon nehezen férnek el; emellett gyakran a közlekedő járművek sebessége is kifogásolható.