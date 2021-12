Papp Gyula tősgyökeres katafai, ott született 1937-ben és a mai napig is ott él, ráadásul a rendszerváltás után – 12 évig – polgármestere is volt a településnek. Lámpás volt mindig – ahogy Gárdonyi Géza mondaná –, aki figyelte szülőfalujának minden rezdülését. A település történetét mindig nagy örömmel kutatta, ebből született most könyv is, Mozaikok Katafa történetéből címmel.

A kötetből megismerhető a vasi kistelepülés múltja, például az, hogy nevét vélhetően egy Kata nevű kisasszonyról kapta. A paraszti gazdálkodásról, az egyes évszakokhoz köthető mezőgazdasági munkákról is pontos képet kaphat az olvasó. Egy vidéki időutazás ez, amely nemcsak a katafaiak életét hivatott bemutatni, hanem a népnyelvi szavak megőrzését is céljául tűzte ki. Papp Gyula külön említést tesz a katafai aranykincsekről, ezeket az 1980-as években találták meg a római kori út feltárása során. A település határában húzódott ugyanis a Borostyánkő-út egy szakasza, ott találták meg azt a 18 arany pénzérmét, amelyeken római császárok képmásai láthatók. Az összeg egy átlagos római légiós kétévi fizetésének felel meg.

A könyvben szó esik Katafa oktatásáról és kulturális életéről is, különösen a rönkhúzás hagyományáról, amely a farsangi időszak egyik kedvelt rendezvénye volt egykoron. Bolondlakodalmat ugyan már nem rendeznek, de hogy ezt a szokást miként idézték meg Katafán, egy 1987-ben forgatott, György István által rendezett filmből megtudható. Papp Gyula a közelmúltban megjelent helytörténeti könyvét először szülőfalujában mutatta be.

Akkor – meglepetésére – Katafa díszpolgárává avatták, ami váratlanul érte ugyan, de annál nagyobb örömmel fogadta az elismerést. Gyuszi bácsit Körmenden is jól ismerik, hiszen a 90-es években egy ideig a városi könyvtárat vezette, így nem meglepő, hogy második könyvbemutatóját egykori munkahelyén tartotta. Mégpedig a Csaba József Honismereti Egyesület Várostörténeti Akadémiájának évzáró előadásán.

Kiemelt képünkön: Papp Gyula Mozaikok Katafa történetéből című könyvével