És bár ilyenkor rendre több helyre eljutottak a vidám kis előadással, az idén – az ismert körülményekre való tekintettel – csak egy „kis körútra” volt mód. De így is megjelent a Mikulás és két kísérője Kemenesmihályfán, Bobán és Vasváron. Most már talán azt is elárulhatjuk, hogy a Mikulás-jelmezt ezúttal Gregorich Domonkos öltötte magára, Nokedli és Hokedli karaktérét pedig Tóth Ákos és Pintér Gergő formálta meg. Egyiküknek sem esett nehezére: rakoncátlan, szeretni való kölykök maguk is.

Hokedli és Nokedli – Pintér Gergő, Tóth Ákos – közreműködésével Forrás: VN/SLSZ