Biczó Endre polgármester elmondta, hogy a tízmilliós támogatásból kommunális és kültéri utak karbantartására vásárolták a kanalas, hidraulikus homlokrakodó gépet, amit később önerőből majd bővíthetnek ágdarálóval, raklapvillával, amire szükség lesz. A rakodónak kis garázsa is van az önkormányzat udvarán. Szintén a Magyar falu programból nyertek hárommillió forintot a közművelődési szakember bértámogatására, őt a Nemzeti Művelődési Intézettől vettek át 2021. december 1-jével, miután levizsgázott. Ezt a támogatást idén is megpályázzák.

Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője az elnyert támogatásokról szólva úgy fogalmazott: – Amíg a baloldal miniszterelnök-jelöltje falusiak elleni kirohanásokat mond, addig mi a vidék fejlődéséért dolgozunk. Ennek jegyében a kormány Magyar falu programja révén Vámoscsaládon is több komoly eredményt sikerült már elérni. Így 2019-ben jutott forrás orvosi műszerekre és egyházi közösségi térre, 2020- ban járdára, 2021-ben pedig önkormányzati közösségszervezéssel összefüggő feladatokra, kisboltra és a közterületet rendben tartó eszközökre. A falu élhetőségét nagyban segítette az M86-os út megépítése is. Vámoscsalád fejlődése a jövőben is közös ügyünk – mondta.