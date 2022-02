A téligumi

Nem, nem spórolunk azzal, ha fent hagyjuk a nyárit. A havas, jeges, szó szerint jéghideg aszfalton nem tudunk biztonságosan gyorsulni, megállni, kanyarodni, egyszóval közlekedni, ha nincs megfelelő abroncsunk. Számos országban kötelező a téligumi.

Jégtelenítés

Márciusig a jégkaparó, a hóseprű és az ajtózárakhoz használatos jégtelenítő (spray) is az alapfelszerelés részét kell hogy képezze. Hideg napokon, fagyos hideg éjszakák után mindig hagyjunk öt-tíz percet arra, hogy indulás előtt megtisztítsuk az autót a jégtől és a hótól. Ha másért nem, akkor azért, mert törvényi előírás a megfelelő (ki)látási viszonyok megteremtése. A szélvédőnek csak egy kis részének „látóablakként” történő szabaddá tétele büntetendő, és baleset esetén biztosítási jogi következményekkel is járhat. Hó letakarítása Az ablakok mellett az autó tetejét is teljesen le kell söpörni; ha a hó menet közben leesik, és más közlekedőket talál el, az balesetet okozhat. Ha egyszer és mindenkorra meg akarjuk spórolni a jég reggeli lekaparásának időigényes maceráját, felszerelhetjük az autót állófűtéssel. Nem olcsó mulatság, de tagadhatatlanul kényelmes.

Lassan járj!

Amikor az utat hó és jég borítja, az első és legfontosabb tanács: lassíts! Nedves úton 50 százalékkal, havas és jeges úton pedig akár 70 százalékkal is csökkenteni kell a sebességet. A követési távolságot is nagyvonalúan kell kiszámítani: hóban és jégen a fékút drámaian megnő. Nagyon leegyszerűsítve: Száraz úton 50 km/h sebességnél (pl. városi környezetben) kb. 25 méteres féktávolsággal lehet számolni. A reakcióidőt is beleszámítva ez kb. 40 méteres féktávolságot eredményez. Havas úton ugyanez a szám 115 méterre, míg tükörjégen akár 265 méterre is nőhet! Mindez természetesen függ az abroncstól, a vezetőtől, a gépjármű tömegétől, a fékek hatékonyságától, de a lényeg: télen nem túlzás sokszoros fékúttal számolni. Számoljuk azzal is, hogy sajnos még mindig nem mindenki vált novemberben téligumira, az ő féktávolságuk még hoszszabb lesz. Alkalmanként végezzünk rövid fékpróbát nyílt úton, amikor nem veszélyeztetünk másokat.

Alacsony fordulatszám

Ha alacsony fordulatszámon tartjuk a motort, az javítja az úttartást. Az alacsony fordulatszámnál a gumiabroncsok jobban tapadnak, havas és jeges körülmények között ezért célszerű a szokásosnál korábban magasabb fokozatba kapcsolni.

Fekete jég

A fagypont körüli hőmérsékleten az útviszonyok gyakran különösen gyorsan változnak. Az úgynevezett fekete jég kellemetlen meglepetésként érheti az autósokat – az út hirtelen olyan csúszós lesz, mint az üveg. A fekete jég veszélye különösen nagy az árnyékos útszakaszokon, a hidakon és az erdei szakaszokon; a jég még 0 fok feletti hőmérsékleten is gyakran sokáig megmarad.

ESP: nem mindenható

Az ESP havas és jeges utakon maradjon bekapcsolva. Ez csökkenti a jármű megcsúszásának kockázatát. Azonban nem szabad teljesen erre hagyatkoznunk, a program nem mindenható, még bekapcsolt ESP-vel is feltétlenül szükséges a vezetési stílusunk „téliesítése”.

Óvatos kormányzás

A rángató vagy a különösen heves kormánymozdulatok miatt az autó télen különösen könnyen megcsúszhat. A tapadás elvesztésének elkerülése érdekében havon és jégen nagyon körültekintően és nyugodtan kell kormányozni.

Ne pánikoljunk!

Ha minden óvintézkedésünk kudarcot vall, és az autó csúszni vagy sodródni kezd, a helyes reakció kulcsfontosságú: vegyük le teljesen a lábunkat a gázpedálról, nyomjuk ki a kuplungot, kormányozzunk óvatosan a kívánt irányba, és fékezzünk. A fékezés segíthet stabilizálni az autót, mert ekkor a súly az első tengelyre kerül, és a gumiabroncsok nagyobb tapadást kapnak.