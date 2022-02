Mint az ismeretes, Berki Krisztián és párja, Mazsi decemberben jelentette be, kapcsolatuk mélypontra került, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy meg tudják menteni a házasságukat. Nem mehet könnyen, ugyanis a Borsnak a múlt héten azt nyilatkozta a népszerű izomceleb, hogy Mazsi kérte, hogy menjen el egy időre otthonról. A lap megtudta, hogy azóta egy fővárosi hotelben lakik. A hétvégén azonban nem egy budapesti, hanem egy sárvári hotelből jelentkezett be. Úgy tűnik, a vasi fürdővárosban lazított, ahonnan egy képet is megosztott közösségi oldalán. Egy rövid szöveg is tartozott hozzá:

- Az érzékeny embereket meg kell becsülni. Ők mindannyian mélyen gondolkodnak az életről. Hűségesek becsületesek és igazak. Az egyszerű dolgok jelentik a legtöbbet nekik. Nem kell megváltoztatni vagy megkeményíteni őket. Tisztaságuk teszi őket azzá akik - írta közösségi oldalán Berki Krisztián.