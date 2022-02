A Jurisics térről a temető falán elhelyezett emléktáblához sétáltak az emlékezők, ahol elsőként Básthy Béla, Kőszeg polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, amikor e falnál a kőszegiek megállnak, arra kell gondolniuk, hogy a társadalmi szövet, a polgári tartás és világlátás, ami a város lakóit mindig is jellemezte, lerombolhatatlan.

Beszédében Orbán Balázs, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese emlékeztetett: 1947-ben, 75 éve ezen a napon tartóztatták le a megszálló szovjet hatóságok Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát – ezzel egy csapásra szertefoszlottak az illúziók, amelyek a vesztes háború után a demokratikus kibontakozást és a rég áhított magyar függetlenség kiteljesedését várták.

Úgy fogalmazott: a diktatúra rémtetteire való emlékezésben akkor járunk el helyesen, ha igyekszünk megérteni, hogyan lett 1945 keserédes várakozásából 1947-re rémálom. – Az elnyomás első jeleit nem könnyű észrevenni. A kommunizmus zászlóin a béke, az egyenlőség, a szabadság, a jólét eszméi szerepelnek, így toborozva követőket. Csak azt nem mondják meg, mekkora árat kérnek cserébe – fogalmazott.

Orbán Balázs miniszterhelyettes mondott beszédet Forrás: Ohr Tibor

– Az első jel az, amikor nem beszélhetünk szabadon. Ahogy a kommunista diktatúra kiteljesedik, úgy lesz egyre kegyetlenebb. Más is kell a kiépüléséhez: káosz. Magyarországon kommunista diktatúra sosem tudott kiépülni stabil kormányzás idején. Ma a világ liberálisai egyre inkább alárendelik magukat az újmarxisták hatalmi törekvéseinek. Ám tisztán látható: az újmarxista ideológia követői korlátozzák a szabadságot. A másik intő jel a háború – mondta. – 1947- ben a kommunisták nemcsak Kovács Bélát rabolták el, hanem Magyarország jövőjét is. Erőn felül kell teljesítenünk, hogy negyven év lemaradását ledolgozzuk. A megemlékezésen részt vett Ágh Péter országgyűlési képviselő és dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke is.