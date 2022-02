A nagy erőkkel kiérkező tűzoltóknak nem volt könnyű dolga, mivel kiderült, hogy nem tudni, hogy kinek van kulcsa az épülethez vagy ki tartja karban azt, ezért a tűzoltóknak az ajtót betörve kellett volna bejutni. Ám az is gyorsan kiderült, hogy a nagyobb trafóházban valószínűleg évek óta nem járt senki és nem is tartotta karban, az évek során pedig a tulajdonjog is sokszor változott, a korábban egybefüggő területet feldarabolták, házak épültek, de van olyan ipari épület is itt, ami szintén évek óta üresen áll.

Valamelyik építkezés során - ki tudja már mikor -, a trafóház bejárati ajtajához is nagy mennyiségű kavicsot tettek valakik, így a tűzoltóknak körülbelül fél méteres mélységig kellett ellapátolni a kavicsot, hogy az ajtóhoz férjének, ezután tudták csak a vaskos fém ajtó zsanérjait vágókoronggal levágni.

De az ajtó még ezután sem adta meg magát, ugyanis a masszív vasajtót közel tucatnyi helyen nagy csavarokkal csavarozták a falakhoz, hogy biztosan ne jusson be senki. Végül feszítővasakkal sikerült bejutni az épületbe, majd légzőkészülékben mentek fel a háromemeletes épület felső szintjére, ahol kiderült, hogy egy 10kV-os vezeték és a szigetelése égett el.

Azt nem tudni, hogy a trafóházat ki tartja karban, de valószínűleg nem mostanában lépett be valaki is az épületbe, ugyanis minden bejárat hasonló módon volt eltorlaszolva, így feltehetőleg évek óta nem jártak itt karbantartás miatt sem. Az biztos, hogy az épület magánkézben van, nem az áramszolgáltatóhoz tartozik.